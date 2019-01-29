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﻿中國中藥與獨董「駁火」股價挫

2019-01-29 列印
　　中國中藥（570）傳出董事內訌消息。該公司昨宣佈，不再續聘周八駿為獨立非執行董事；而周八駿亦發佈公開信，控訴該公司治理上存在偏差。受消息影響，中國中藥股價昨日挫5.87%，收報4.81元。

　　據中國中藥公告顯示，公司獨立非執行董事周八駿的任期將於2019年2月4日到期，公司考慮到未來的經營發展需求，希望引入有醫藥背景的專業人士擔任獨立董事，以提供更為廣泛的行業建議。因此決定在周八駿本屆任期結束後不予以續聘。

　　周八駿同日向股東發公開信，稱今﹙28日﹚起辭職。

　　他表示，近一年以來，中國中藥在公司治理上存在「一些較明顯而必須糾正」的偏差，並列出事例說明，當中涉及戰略發展委員會議開會情況、會議紀要整理、高層加薪審批等。
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