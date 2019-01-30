﻿股票投資見紅 第四季蝕306億 外匯基金去年僅賺139億

去年股市表現波動，令外匯基金去年股票投資慘蝕，並拖累第四季業績見紅，季度虧損達306億元，全年計整體投資收入為139億元，按年大跌近九成半，回報率僅0.3%，遠遠跑輸通脹。展望來年，金管局總裁陳德霖表示，今年投資環境依然複雜多變，有需要時該局將加強外匯基金的防禦性部署，應對市場的波動性。



去年外匯基金的股票投資勁蝕590億元，其中海外股票投資蝕383億元，港股投資蝕207億元。 外匯估值亦虧損90億元。



然而，債券投資及長期增長組合有不俗表現，去年債券投資賺574億元，按年升近67%；來自「長期增長組合」的其他投資收益則有245億元。



陳德霖表示。雖然股市下跌、債息上升和美元強勢三大不利情況同時在去年出現，惟外匯基金仍錄得139億元的投資收入，不至出現虧損。資料顯示，去年多種投資產品都錄得虧損，如MSCI全球指數全年下跌一成。



投資環境持續複雜多變



展望來年，他指今年的投資環境恐怕會和去年一樣複雜多變。首先，中美貿易關係緊張將會繼續困擾全球經濟和市場。貿易戰沒有贏家，只有輸家。去年金融市場的氣氛惡化和投資活動減慢，相當大程度上反映大家對這種雙輸局面出現的憂慮。此外，英國一旦出現「硬脫歐」，將會對歐洲宏觀經濟及金融市場造成衝擊。



最後，美國經濟及貨幣政策的方向亦不明朗，最近市場日漸擔憂美國經濟開始放緩，新興經濟體包括中國，亦面對經濟下行壓力增加的風險，這些因素都會為全球宏觀經濟和資產市場帶來非常大的不確定性和隱憂。金管局副總裁余偉文補充說，由於市場已預算美國聯儲局或放慢加息步伐，一旦美聯儲轉向，擔心會帶來很大影響。



陳德霖續指，金管局會密切留意市場發展，有需要時將加強外匯基金的防禦性部署，如已減低非美元及非港元的資產比例，由5年前的逾17%佔比降至現時9.7%，並已縮短債券的投資年期，該局又會繼續作多元化投資，以提升外匯基金應對市場波動的能力。



就有否加強股票投資的防禦性部署，陳德霖稱，股市時有上落，非純經濟因素主導，外匯基金會保持平衡的股票投資組合。



余偉文指，無法預測今年環球股市的表現，因太多不明能因素，但已增加海外股票投資的防禦性，以減低風險，但強調外匯基金不會一下子大量增持或減持股票，而會從長期考慮作出適當調整。



去年財政儲備從外匯基金分帳438億元。由於去年有關分帳安排的息率為4.6%，高於外匯基金僅0.3%回報率，以致外匯基金的累計盈餘減少1100多億元，至5990多億元。