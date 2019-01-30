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﻿劉鶴抵達美作經貿會談

2019-01-30 列印
  中國副總理劉鶴抵達美國作經貿會談，但同時間美國宣佈刑事起訴華為及孟晚舟，令中美關係又起波瀾。美股杜指開市輕微上升41點報24570點，納指下跌2點報7083點。美國聯儲局將於當地時間周二舉行為期兩天的議息會，在周三美國東岸時間下午二時公布結果。

  美國政府雖然暫時結束停擺，但又將面臨達到債務上限的困擾。暫停債務上限法案將在今年3月2日失效，美國新的債務上限到那日預估為22萬億美元，意味美國將再次觸及債務上限，無法繼續發行新的國債。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24540點，升11點；納斯達克指數收報7025點，跌60點。滙控（005）美國預託證券價格曾見66.24港元，較香港收市價升0.29港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見342.71港元，較香港收市價升0.31港元。
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