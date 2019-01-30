﻿股市低迷累投資表現 國壽料去年少賺七成

國壽的公告稱，預期截至去年12月底止年度純利將按年減少約161.26億元至225.77億元，降幅約五成至七成。國壽解釋，業績減少主要是受權益市場整體震盪下行影響，公司公開市場權益類投資收益按年大幅減少。
去年首季，受惠於「開門紅」促銷之下，同時，傳統險準備金折現率假設變更，國壽首季淨賺135.18億元，按年勁增1.2倍；第二季淨賺29.02億元，上半年純利164.2億元，按年仍增長34.2%。
踏入去年第三季，國壽業績變臉，去年前三季淨賺198.69億元，按年倒退25.9%。當時，國壽解釋稱，境內資本市場波動加劇影響，股票等相關權益類收益顯著減少。由此可以推斷，第四季的表現更加慘淡。
收入方面，國壽此前公佈，截至去年底的原保險保費收入為5362億元，按年增加4.67%，市場份額回升至20.4%。
國壽發盈警，其全年盈利大幅差於市場預期，內險股陪跌。國壽本身跌1.6%；太保（2602）跌1.8%；新華人壽（1336）跌1.6％。
另外，榮陽實業（2078）公佈，預期去年全年稅前虧損將擴大36%；2017年同期稅前虧損1.5億港元，換言之去年稅前虧損將擴大至超過2億港元。虧損增加主要是期內澳元兌港元貶值，影響出口銷售至澳洲市場的表現。同時，公司就近期復牌和營運重組所產生的成本，以及專注於較高利潤率的產品及市場，導致銷售額下降。
中海石油化學料淨利增25.9倍
中海石油化學（3983）則發盈喜，預期2018年全年將錄得股東應佔淨利潤約13.54億元至13.94億元，較2017年度淨利潤約5023.2萬元，勁增25.9至26.7倍。集團稱，淨利潤大增是因為集團的產品銷售價格好轉。