  • 2019年1月30日 星期三
  • 20º
  • 65%
熱門： 賤男大媽護士六旬翁姦親女

日報新聞 > 財經

﻿恒大健康再斥13億拓跑車業務

2019-01-30 列印
　　恒大健康（708）發展電動車的計劃可說一浪接一浪，繼日前入股瑞典電動車公司NEVS之後，昨天又宣佈斥資1.5億歐羅（約13.4億港元），透過NEVS與瑞典著名跑車生產商柯尼塞格（Koenigsegg Automotive）成立合資公司。恒大健康旗下的NEVS持有合資公司65%股權。

　　根據合資協議，恒大健康一方日後將向合資公司注資1.5億美元（約11.7億港元），而合作夥伴柯尼塞格則會注資7000萬美元。與恒大健康合作的柯尼塞格來頭不小，所生產的跑車有幽靈跑車之稱，而合資公司將會研發及生產規格最頂級的新能源汽車，並會使用柯尼塞格的技術專利和品牌。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd