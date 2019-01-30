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﻿多間銀行下調H按封頂利率

2019-01-30 列印
　　多間銀行出招搶按揭，將H按封頂利率下調。有市場人士指，過往H按封頂利率近乎全是2.475厘，而近期有多間銀行將H按封頂利率下調至2.375厘，與最優惠利率（P按）看齊。

　　據了解，現時一般客戶在滙豐、中銀、恒生及多家中小型銀行敍造H按按揭，可獲給予拆息（H）加上一個息差，但息率會封頂以防拆息急升，早前封頂息率水平多為2.475厘，但現時已可獲批封頂利率降至2.375厘。市場人士相信，按揭優惠會觸發其他銀行跟隨，加上市場預期未來整體按揭生意量或會減少，故紛紛出招吸納更多按揭生意，包括降低H按封頂。有財金界人士認為，銀行下調封頂息率主要是希望增加市佔率，提升競爭力，降封頂利率能令H按較P按更吸引。
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