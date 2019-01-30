﻿偉工今招股集資1.5億 冀上市提升市佔率

本港總承建商偉工控股（1793）今天至下月15日招股，招股期橫跨農曆新年。招股價介乎每股0.625元至0.75元，共發售2億股，最多集資1.5億元。該公司主席兼執行董事曾家葉表示，冀透過上市集資擴展業務，提升市場佔有率，但未有透露具體目標份額。偉工控股提供屋宇建造服務及裝修及維修工程服務，目前兩項服務的市佔率均為0.4%。



偉工控股財務總監兼公司秘書曾莉梅透露，目前手頭有十宗進行中項目，每宗合約金額均為1000萬元以上，預計今明兩年將分別入帳9億元及10億元；未來公司亦會繼續投標，爭取更多項目。曾家葉透露，十宗進行中項目均來自公司五大客戶，而往績記錄期間，來自五大客戶的收益佔比達90%以上，他認為此展示了公司擁有穩固的客戶基礎，更透露其中一名客戶是本港大型發展商，與公司有超過15年的合作歷史，「不斷有工程提供畀我們」。



目前市佔率0.4%



然而根據該公司招股書，往績記錄期的中標率波動，由2017年度的22.1%突將至2018年度的5.8%，截至2018年7月底止4個月則升至16.1%。曾家葉解釋稱，去年中標率的下跌，是由於公司收到的標書數量增多，強調公司的工程量未見減少，「唔係每一單都接，要有盈利才去做」；而公司內部亦有設定毛利率標準，達標的項目才會去投標。



而該公司財務數據顯示，毛利率也呈下降趨勢。曾莉梅解釋，毛利率由2016年的10.1%下跌至2017年的7.8%，是由於2017年較2016年錄得的71%收益增長，主要由屋宇建造服務貢獻，而該服務的毛利率相對為低。至於截至2018年7月底止4個月的毛利率由去年同期的8.6%降至6.1%，曾莉梅指是由於其中一個來自裝修及維修工程服務的項目成本上升。曾家葉表示，公司也計劃動用此次上市集資款項，投資於創新工程及技術的研發，以減少一些成本開支。