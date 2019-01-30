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﻿康大食品擬售盤股價急彈七成

2019-01-30 列印
　　股壇長毛David Webb過往兩番揭出謎網股，但表明尚有漏網之魚。昨日，被認為是漏網之魚的康大食品（834）擬賣盤，控股股東中國天元錳業與潛在買方訂立諒解備忘錄，涉及出售康大食品股份。消息刺激康大食品昨日復牌勁升，股價一度急彈逾倍高見1.04元，收市報0.84元、飆升68%，為升幅最大個股，成交額2340萬元。

　　公告指出，由賈天將實益控制的中國天元錳業，已與潛在獨立買方訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，磋商收購天元錳業持有的康大食品約3億股股份，佔現有已發行股本69.46%股份，康大食品表示，昨日潛在買方已將4000萬元按金存入託管帳戶。根據收購守則規定，倘轉讓事項落實及完成，將會觸發買方提出全面收購。
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