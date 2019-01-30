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﻿致同：今年私募股權市場審慎樂觀

2019-01-30 列印
　　致同會計師事務所調查指，今年私募股權市場氣氛審慎樂觀，主要聚集在中國市場。致同亞太區交易諮詢服務聯席負責人湯飈指出，雖然環球經濟及政治前景不明朗，企業估值亦不理性，惟隨著中國逐步開放市場，今年伺機併購低估值的公司，行業發展前景仍然良好。

　　致同訪問私募股權投資者意見後，發現除了中美貿易戰和美國縮表進度外，極端市場估值亦是他們最關注的議題。受訪者最憂慮市場資金過多，卻只有小量具吸引力的投資機會，從而推升估值並損害將來回報。不過湯飈表示，業界也普遍認為現時企業估值已見頂，相信待今年回復至合理水平後，市場將再轉趨活躍。
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