﻿中環IFC外望——國泰炮製賀年菜巧花心思

適逢新春期間有人離港度假，國泰將會在下個月至4月期間，換上「港式滋味」餐單，提供地道的魚蛋魚片河、燒鴨瀨等餐單，想給予長途客一趟家的旅程。



新年不少得賀年菜，國泰炮製一些賀年菜，包括鮑魚花菇扒菜絲豆腐、古法石斑配薑蔥豆腐炆花菇、鴻圖蟹肉湯伊麵等，甜品也特設珍珠奶茶布甸、杞子桂花糕等。其中一款薑葱龍蝦湯泡飯(見圖)設計不簡單，用炒米取代白米，浸在龍蝦湯中，做出半脆半腍口感，巧妙擺脫飛機餐用脫水飯翻熱後仍有的殘渣的形象。不過，這些菜式只供頭等或商務艙享用。特選經濟艙的乘客也有大澳梅菜蒸比目魚飯；最平價的經濟艙就有臘腸雞球飯、咖喱海鮮飯等，如果在離港即泛起思鄉愁，至少也可以食餐便飯滿足一下。



國泰企業事務部的職員透露，現在A350空中巴士設有的Wifi服務，今年內逐步實施到不同機種，年底將有大部份航班可上網，費用約19美金，全程無限任用。



雷蛇信用積分平台與網易合作



雷蛇（1337） 公布與內地龍頭遊戲公司網易合作，旗下遊戲虛擬信用積分平台Razer Gold正式為網易遊戲提供全新支付渠道，並將為玩家帶來更多特別優惠。雷蛇表示，是次與網易遊戲的全球合作，有助鞏固Razer Gold為遊戲及內容公司首選合作夥伴的地位，尤其是在新興市場的優勢。



Razer Gold將會支援由網易開發的遊戲，包括熱門遊戲《終結者2：審判日》的電腦及手機版本，玩家將可透過Razer Gold於遊戲內額外付費，並透過Razer Gold增值以獲取獨家雷蛇主題的遊戲內產品。此外，玩家使用當地貨幣每充值1元，即可獲取1枚Razer Gold；而玩家每花費一枚Razer Gold，即可獲得一個Razer Silver獎賞積分，積分可用作兌換雷蛇裝備、折扣優惠券及獨家產品等。



雷蛇在去年5月底的股東會上，通過了回購的授權議案，並在去年7月中下旬展開最多回購約9.02億股的回購計畫，連月來多番回購。集團最新公布，昨日回購600萬股，每股價格介乎1.25元至1.32元，涉及777.66萬元。



高瞻