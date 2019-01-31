﻿儲局暗示放慢縮表步伐支持經濟 鮑威爾「放鴿」 美股漲524點

美國聯儲局公開巿場委員會結束今年首次息口會議，一致決定維持利率不變，符合巿場預期。會後聲明說，鑑於全球金融及經濟發展，以及通脹壓力溫和，委員會將保持耐性，決定未來調整聯邦基金利率。聲明指，自去年十二月開會以來，美國經濟活動溫和上升，勞工巿場繼續增強，失業率維持低位，通脹率仍然接近2%的目標。



美國聯儲局公佈議息結果，維持利率不變，市場關注聯儲局主席鮑威爾對往後加息，以及提前結束縮表的最新意向。



美國聯儲局在議息後，就長遠落實貨幣政策發表另一份聲明，暗示如果需要支持美國經濟，聯儲局準備放慢縮減資產負債表的步伐。



美息今次不變，本港財資界預測美國最快五、六月才加息0.25厘，屆時香港才有機會跟隨，惟加幅僅八分一厘。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25104點，升524點；納斯達克指數報7129點，升101點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見66.81港元，較香港收市價升0.51港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見350.51港元，較香港收市價升6.31港元。



上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，聯儲局向來着重與市場溝通，好管理市場對息口變化的預期，但是次未見有此動作，意味今次聯儲局不會加息。他認為若美國經濟數據能保持現狀，將有機會在五、六月加息0.25厘，以示加息周期未完結。不過，估計美國全年可能只加息一次。



華僑永亨銀行經濟師李若凡也認為，聯儲局是次一定不會加息，因聯儲局早前已放聲氣將會減慢加息步伐，而且當局剛於12月才上調了利率，故不會在短期內再次加息，估計即使3月議息，聯儲局亦不會採取任何行動，否則將影響其信譽，被外界質疑其管理預期的能力。她相信美國最快要到6月才有機會加息，主要因為當地經濟數據尚可，故沒必要太快完結加息周期，現時暫緩加息乃因市場波動及存在太多不確性，料有待中美貿易戰等因素趨向較明朗時，美聯儲便會恢復加息，繼六月加息後，年尾將再加息一次。



波音季績勝預期股價漲



此外，本周是美股上市公司財報最密集的一周，超過100家標普500成分公司將於本周內公佈財報，迄今為止，公佈的美企大多強勁；其中，波音剛公佈去年第四季核心盈利每股5.48美元，增長逾8%，多過市場預期，股價現升逾4%。



雖然蘋果公司行政總裁庫克早前曾發布盈利預警，但投資者並未因蘋果營業收入銳減感到意外，反而更加關注這家科技行業巨頭旗下服務業部門表現提升的利好因素，股價現升逾5%。