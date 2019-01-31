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﻿歲晚水緊 拆息升至0.6厘

2019-01-31 列印
  農曆新年將近，短錢偏緊，令港元隔夜息顯著抽升至0.6厘，市場趁機短炒一轉，港匯早段因此一度急彈近100點子，至7.8362兌1美元，但其後迅速回落至7.84水平。分析認為隨著季節性因素消退，港匯於農曆新年後或再偏弱逼向7.85弱方保證。另外，中美再次啟動貿易談判，支撐人民幣連日上升，昨在岸價（CNH）日盤收報每1美元兌6.7131，大升178點子。昨日港元拆息顯著上升，隔夜息升30點子，報0.6厘；供樓相關的1個月拆息則變動不大，只微跌至1.02厘。

  上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，由於短期拆息因月結及農曆新年關係而大幅抽高，翌日隔夜息更曾升至1.4厘，有快錢趁機短炒一轉。中美貿易談判的樂觀情緒支撐人民幣，上試6.7關口的可能性大增，惟市場需緊密關注中美貿易談判進展及美國聯儲局議息決議。
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