﻿富士康擬擱置回美設廠大計

蘋果手機代工廠商富士康，正重新考慮總投資達100億美元，於美國威斯康辛州設立LCD（液晶顯示器）工廠的計劃。外電報道，富士康有意把在當地生產工廠改為研發中心，並已放慢員工招聘計劃，而且將主要招聘工程師及研發人員，並非最初承諾的製造業崗位。



富士康有關項目，最初計劃生產電視及其他消費與專業設備所需的大熒幕顯示屏，但公司後來表示，將生產尺寸更小的LCD顯示屏。目前該項目仍在建設中。富士康董事長特別助理胡國輝向路透社表示，計劃可能縮減甚至擱置。他指出，美國人力成本相對較高，在美國生產先進的電視熒幕成本非常高，但在電視方面，富士康在美國沒有市場。



胡國輝稱，與其在美國生產LCD面板，倒不如在大中華同日本生產，並運往墨西哥做最後組裝，然後將最終產品進口美國，這樣獲利會更多，亦符合富士康的業務模式。