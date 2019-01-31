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﻿創建科創板實施建議出爐

2019-01-31 列印
　　由國家主席習近平支持的上海科創板終發出實施徵求意見稿，意見稿明確指出設置多元包容的上市條件，允許符合科創板定位、尚未盈利或存在累計未彌補虧損的企業在科創板上市，允許符合相關要求的特殊股權結構企業，即允許同股不同權企業上市，允許紅籌企業以發行CDR（預託證券）方式上市。科創板將為阿里巴巴重返內地上市鋪路，也將吸引一些在美國上市的中概股回歸內地。對於市場關注的投資門檻，意見稿指出，投資者準入門檻為50萬元，另外鼓勵中小投資者通過公募基金參與。

　　科創板的漲跌幅限制，與目前的創業板、中小板不同。科創板將放寬漲跌幅限制，上市首5天不限漲跌幅；第六天開始設限20%。
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