﻿數碼通中期賺3.32億 頻譜成本漲恐礙5G發展

數碼通（315）公佈截至去年12月底止中期業績，按新會計準則《香港財務報告準則》第15號，2019年度上半財年收入按年增26.27%至51.87億元；股東應佔溢利增1.31%至3.32億元，派中期息18仙。集團總裁葉安娜稱，行業競爭較一年前緩和，惟頻譜成本上升帶來的壓力趨增，籲政府檢視有關政策，免窒礙5G及智慧城市發展。



新會計準則下，期內集團服務收入按年跌7.02%至23.45億元，手機及配件銷售收入增近八成至28.42億元，主要由於手機月費計劃的部份服務收入被撥入手機及配件銷售收入。於計算除息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）時，服務收入須先抵扣手機補貼攤銷，故EBITDA下跌13%。



若按以往會計準則計算，集團溢利按年跌1%至3.25億元。收入方面，服務收入上升1%至25.52億元，手機及配件銷售額收入增長66%；EBITDA上升3%。期內客戶數目按年增一成二至247萬人，月費計劃客戶流失率為1%。



企業方案業務雙位數增



上半財年在新及以往會計準則下，流動服務月費計劃平均每月每戶收入（ARPU）分別為227元及250元，去年同期為262元。集團首席財務總監陳啟龍稱，ARPU下跌與客戶數目上升有關，ARPU及客戶數目要綜合來看才能反映實際的表現，移動虛擬營運商及限速計劃客戶上升是導致ARPU下跌的原因之一，但超貼心及家庭計劃的ARPU均上升。另外，期內企業方案業務期內有雙位數字的增幅，達「百分之幾十」。



經過一輪價格戰，多間電訊商去年下旬相繼加價，葉安娜稱客戶初步反應正面，價格上調的同時服務亦更豐富。她又指，行業競爭仍激烈，但較一年前緩和，價格由以往幾乎每周都改變，目前已趨穩定，惟行業面對頻譜拍賣價上升，成本壓力增加，並窒礙本港5G及智慧城市發展，籲政府檢視有關政策，如降低拍賣底價及每口價。



