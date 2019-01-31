﻿英皇證券貸款收益增三成

股市持續波動，英皇證券（717）執行董事陳錫華坦言2018年是「唔易做嘅一年」，但集團的貸款業務追求多元化發展，在息口上升及困難的經營環境下，去年該業務仍錄得30%的收益增長。他表示，集團未來將調整貸款組合，多做樓按及私人貸款業務，同時會加強風險管理。陳錫華指出，集團約八成收益來自貸款業務，其中樓按及私人貸款約佔20%。他認為樓按及私人貸款的市場需求大，回報率高，風險亦較為易控，因此未來會因應市場變化，提升這兩項業務的佔比。



風險管理方面，陳錫華指，去年公司出現了貸款違約的情況，需對撇帳作出撥備，未來亦加強風險管理，例如因應股市波動的市況，將會調節股票孖展比率，及做好客戶身份的確認（即KYC）。