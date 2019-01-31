風險管理方面，陳錫華指，去年公司出現了貸款違約的情況，需對撇帳作出撥備，未來亦加強風險管理，例如因應股市波動的市況，將會調節股票孖展比率，及做好客戶身份的確認（即KYC）。
英皇證券貸款收益增三成
風險管理方面，陳錫華指，去年公司出現了貸款違約的情況，需對撇帳作出撥備，未來亦加強風險管理，例如因應股市波動的市況，將會調節股票孖展比率，及做好客戶身份的確認（即KYC）。
警放蛇呈堂片曝光 泰吧女誘客玩揸波Game
尖沙咀柯士甸道「新泰皇」酒吧去年世界盃開戰前夕，涉嫌提供泰籍吧女與男客人玩「Let's Play 揸波Games」，警方五度派探員往該酒吧放蛇，發現只要擲骰獲得某些數字，便能與衣著性感的泰籍...
2019-01-31
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強調起訴華為非磋商議題 中美貿易談判美財長料取重大進展
中美兩國展開新一輪貿易談判，美國財長努欽指預期貿易談判可取得重大進展，但路透社引述消息稱，中美之間仍存在很大分歧。 美國財長努欽接受霍士電視台訪問時稱，預料今次的貿易談判可能取得重大進展，指美方着重公平做法，希望美國企業在中國亦可公平競爭，他提及預期強逼技術轉移的問題取得進展。對於最近的華為風波，他強調美國司法部起訴華為是獨立事件，並非中美貿易磋商的議題。 另一方面，路透社引述消息人士指，目前幾乎沒有跡象顯示，中方願意回應美國的核心訴求，包括保護美國知識產權及停止強制技術轉移，並指很明顯在結構問題上，中美之間仍存在很大分歧。 中美兩國於華盛頓展開新一輪貿易談判，由中國國務院...
2019-01-31
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美引渡申請三月審理 孟晚舟出庭改保釋條件
美國正式起訴華為，並向加拿大尋求引渡華為副董事長孟晚舟，引發新一輪外交風波。孟晚舟昨天在溫哥華出庭更改保釋條件的聆訊開審，以及將案件押後到三月六日，等待確認加引渡程序。 美國司法部控告華為盜取商業機密則下月開審。而加拿大總理杜魯多回應指加拿大是法治國家，會依法辦事；而中方對事件表示憤概，要求加方即時放人。 孟晚舟昨天在溫哥華出庭，向法院申請更改保釋條件並獲接納。孟晚舟律師證實美方已向加拿大正式提出引渡要求，各方同意三月六日上午十時重返法庭，聽取加拿大司法部長有關引渡案決定。 今次是孟晚舟自被捕以來，經過連續三天保釋聽證會及保釋後，首度公開現身法庭。她乘坐黑色私家車到法院，由...
2019-01-31
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啟德商業地未達底價流標
市場矚目的啟德商業地王，於昨日公佈招標結果，最終因財團出價未達政府底價，而被逼收回流標，為過去三個月以來，第二度有政府地皮流標。 地皮估值逾百億 啟德第4C區5號商業地王，屬舊機場跑道區首幅商業用地，...
2019-01-31
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儲局暗示放慢縮表步伐支持經濟 鮑威爾「放鴿」 美股漲524點
美國聯儲局公開巿場委員會結束今年首次息口會議，一致決定維持利率不變，符合巿場預期。會後聲明說，鑑於全球金融及經濟發展，以及通脹壓力溫和，委員會將保持耐性，決定未來調整聯邦基金利率。聲明指，自去年十二月...
2019-01-31
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賓施馬晉級之魂 皇馬再爆「基」
經過月初的小低潮後，皇家馬德里近三場各賽事全勝，射手賓施馬亦全面回勇。這名法國前鋒早前手指骨折，但僅休戰一仗即復出，在上述三戰入三球，今晚西班牙盃八強次回合勢助銀河艦隊作客擊敗基羅納，以強勢晉級四強，客勝無問題。（香港時間周五凌晨4:30開賽） 皇馬踏入一九年回勇，前鋒賓施馬更重拾射門鞋。此子在月中西甲主場2:1擊敗貝迪斯時勇戰至手指骨折，但他僅休息一仗就復出，還於近三仗不同戰線攻入三球領軍全勝。眼見愛將如此神勇，主帥蘇拿利盛讚道：「賓施馬是己隊最銳利的前鋒，他是球隊鋒線的領軍人物。」 自薦當「全能十號」 除了為球隊破網，這名三十一歲法國前鋒還希望替隊友鋪橋搭路，他...
2019-01-31
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Comfort Hybrid Taxi開心上車
豐田上周五（1月25日）在大埔科學園發表全新Comfort Hybrid Taxi混燃的士，耳目一新潮趣造型，加上非常闊落後座空間，以及可接載輪椅人士的無障礙共融設計，相信可改善本地的士老舊形象，帶來...
2019-01-31
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唔似新手 影后激讚首執導電影 毛姐提名祖藍 最佳新導演
王祖藍處女執導歌舞賀歲電影《你咪理，我愛你！》，搵來影后毛舜筠演出其中四個單元，毛姐話最初只想演其中一個，因擔心應付唔到載歌載舞戲份，點知拍落發覺幾好玩，仲大讚祖藍呢個新手導演完全唔似第一次，「我直情...
2019-01-31
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社論——限大媽令 保衞星光大道
星光大道圍封三年，經大師重新設計和打造，加建前衞結構物，還設特色小賣店和海景咖啡室，煥然一新，環境美化，相信會受遊客歡迎，市民亦有興趣逛一逛，享受這個全新的海濱悠閒長廊。為了維持星光大道的優雅環境和良好秩序，有關管理委員會決定半年之內不批准任何街頭表演，這項規定必須嚴格執行，以防大媽和其他製造噪音的表演者大舉入侵，把一個新穎的公共空間搞垮，淪為雜亂無章的大笪地。 旺角行人專用區的失敗經驗顯示，不規管街頭表演，大批大媽進場，各據一方，狂歌熱舞，聲浪喧天，附近居民苦不堪言。其他街頭表演，亦吸引大批途人圍觀，阻塞通道，極之擾民，商戶也無法做生意，怨聲載道。旺角行人專用區，神憎鬼厭...
2019-01-31
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馬場浮世繪——韋達谷草告別戰獲歡送
下月十日掛靴的韋達昨晚最後一次在谷草出賽，總共有三匹座騎，成績最佳是跑殿軍的「軍民歡」，而當韋達策騎「加州更好」跑完賽事，馬會特別安排他策馬往觀眾席向現場馬迷致意，之後在沙圈再獲其餘騎師鼓掌歡送。 對...
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