﻿南航受累人幣貶值料少賺六成

星光大道圍封三年，經大師重新設計和打造，加建前衞結構物，還設特色小賣店和海景咖啡室，煥然一新，環境美化，相信會受遊客歡迎，市民亦有興趣逛一逛，享受這個全新的海濱悠閒長廊。為了維持星光大道的優雅環境和良好秩序，有關管理委員會決定半年之內不批准任何街頭表演，這項規定必須嚴格執行，以防大媽和其他製造噪音的表演者大舉入侵，把一個新穎的公共空間搞垮，淪為雜亂無章的大笪地。 旺角行人專用區的失敗經驗顯示，不規管街頭表演，大批大媽進場，各據一方，狂歌熱舞，聲浪喧天，附近居民苦不堪言。其他街頭表演，亦吸引大批途人圍觀，阻塞通道，極之擾民，商戶也無法做生意，怨聲載道。旺角行人專用區，神憎鬼厭...

2019-01-31