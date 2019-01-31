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﻿南航受累人幣貶值料少賺六成

2019-01-31 列印
　　多家上市公司因匯兌或更改會計準則，致利潤大幅改變，其中中國南方航空（1055）因人民幣貶值令純利大縮，預料去年盈利按年減53至61%，即減少27.63億至31.71億元人民幣，前年同期賺59.14億人民幣。公司表示，利潤減少當中25.5億人民幣來自匯兌損失，而去年油價整體上升亦拖累業績表現。

　　至於新華保險（1336）更改會計方式，預料令去年純利按年大增50%，多賺26.9億人民幣，前年同期純利近55億人民幣。公司解釋，去年更改傳統險準備金折現率的假設，以參考中國債券信息網站公佈的數據為準，令去年保險合同準備金有所減少。

　　龍記集團（255）亦發盈警，料較前年純利2.78億元，去年將少賺約40%，指出主要是中美貿易戰令中國客戶投資謹慎，引致公司收入及毛利率在下半年嚴重受損。
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