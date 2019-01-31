﻿中環IFC外望——小米進軍影音行業？

小米（1810）可謂「百足咁多爪」，新生意一大籮，據內地傳媒報道，小米同阜博集團（3738）簽訂戰略合作協議。市場估計，以生產硬件起家嘅小米，可能會喺影音行業大展拳腳。相比起小米，阜博集團個名可能對大家嚟講比較陌生。



不過喺影視圈入面，阜博可謂大名鼎鼎，因為阜博擁有全球領先嘅影片識別技術，能夠有效保護影視版權同內容價值，嗰項技術更榮獲第69屆艾美獎。公司喺版權保護技術同影視版權資源聚合領域擁有顯著優勢，客戶包括美日電影公司、電視台同影片網站等。



如果要喺內地發展影音業務，點樣解決翻版橫行嘅問題，可以話係首要任務，所以小米一同阜博集團扯上合作關係，市場就估計小米喺呢方面應該有後着。



事實上，小米手機用家眾多，如果小米發展影音業務，可以輕易接觸大量觀眾，所以都會有協同效應，究竟最後會唔會成功，咁就要拭目以待嘞。



恒生預批50萬貸款予創科公司



恒生銀行與香港科技園合作，向參與科技園實習研究員計劃的創科公司，預先批核50萬元貸款，從中培訓並物色可投資的公司，以及推動金融科技發展。



毋須財報表及抵押



恒生昨啟動Inno Booster計劃，將向實習計劃的園區公司，預先批核2年期50萬元貸款，實際年利率為4.25厘，並不須公司提供抵押品及財務報表，同時設有專屬資產及優惠戶口服務。恒生策略及企業發展總監李文龍預料會受到歡迎，可解決現時中小型科企因審批條件限制，在融資面對的困難。



李文龍稱，會物色一些值得投資的公司，幫助恒生中長期提升競爭力，包括電子支付、數碼銀行、分行無紙化等，主要考慮該公司有沒有核心技術或難以複製的商業模式。他又指出，創科公司可藉計劃獲銀行培訓，在擬推出產品的概念及營運方式，均有實踐地方，「銀行對合規、保安、準確性要求好高，係好好嘅場景畀創科公司鍛鍊。」他透露，已有10多間公司符合資格，恒生未有對參與公司數量設限。



目前科技園700多間公司中，有100多家專研金融科技，科技園首席科技總監戴紹龍補充，今次創科公司可與傳統金融機構的優勢互補，透過雙方交流、研討，以及現身體驗工作崗位，將能培訓金融科技人才及提升銀行服務質素。



高瞻