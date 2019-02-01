﻿fb業績佳早段漲逾一成 美股回落 杜指跌50點

美股三大指數繼周三急升後，周四早段個別發展。社交網站facebook去年第四季業績勝市場預期，盈利創歷史新高，刺激該股股價周四早段曾大升逾一成，帶動納指亦漲逾1%。



中美高層正就貿易協議談判之際，總統特朗普在twitter發文，表明在他與中國國家主席習近平不久後會面，以同意解決一些長期存在及更難巨問題之前，兩國不會達成貿易協議。



此消息對投資市場影響不大，但美國加快結束縮減資產負債表及暫停加息的利好因素漸淡化，美股杜指周四早段曾下跌172點，報24842點。不過，納指曾上升95點或1.34%，報7279點。



在周三，美股因聯儲局放鴿刺激大升，杜指收升市升逾400點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24964點，跌50點；納斯達克指數報7273點，升90點。滙控（005）美國預託證券價格曾見65.87港元，較香港收市價跌0.83港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見349.36港元，較香港收市價升3.36港元。



歐洲三大股市榮辱互見，英股尾市輕微上升26點，但法、德股市回軟。



儲局「放鴿」利好後市



美國多間大型企業陸續公布業績，社交網站facebook去年第四季業績勝市場預期，季內盈利按年增61.25%至68.82億元（美元，下同），創歷史新高，刺激該股股價周三（30日）盤後曾升近12%。周四早段該公司股價曾爆升14%。



美國聯儲局議息後維持利率不變，並撤銷進一步逐步加息的指引，對後市利好，巴克萊預期未來加息次數將降至兩次，分別估計在今年9月及明年3月。



美國就業數據亦引認聯儲局對加息要保持耐性的說法，因為美國截至1月26日的一周新申領失業救濟人數，由對上一周的20萬人，大幅增加至25.3萬人，較市場預期的21.5萬人為多，數字亦為過去一年來最高，這反映美國政府早前停擺及假期後的效應。私人企業職位薪金按年上升3.1%，按季上升0.7%。