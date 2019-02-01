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﻿中國製造業PMI勝預期

2019-02-01 列印
  中國公佈1月份官方製造業PMI為49.5，為連續第二個月低於盛衰分界線，但略勝預期的49.3，及高於上月的49.4。另歐羅區2018年第4季國內生產總值（GDP）按年升1.2%，符合市場預期；而意大利同期GDP則按季下跌0.2%，已連跌兩季，陷入技術性衰退。

  據中國國統局最新數據，分項指數中，新定單指數降0.1至49.6。以企業規模計，大型企業PMI為51.3，中、小型企業PMI分別為47.2和47.3。從業人員指數降0.2至47.8，表明製造業企業職位繼續縮減。製造業中，大型企業擴張速度回溫，小型企業整體收縮繼續加劇，不僅位於臨界點以下，回落幅度更較上月擴大。
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