﻿負資產個案重現 首季新增挑戰千宗

樓價連月下跌，令久違了七季的負資產個案重現香港。金管局公佈，去年第四季本港負資產住宅按揭貸款宗數為262宗 ，為2016年第四季以來再次錄得負資產個案，主要涉及按揭成數較高的銀行職員按揭貸款或按揭保險計劃貸款。經絡按揭認為樓價未見明顯轉勢，相信今年首季的負資產新增個案將挑戰千宗；中原按揭則認為樓市跌幅放緩，今季負資產增幅有限。



金管局指，去年第四季的負資產住宅按揭貸款涉及金額11.89億元，其中無抵押部分的金額為5800萬元。銀行自從2011年首季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產按揭貸款紀錄。



是次為兩年來香港的負資產個案首次出現零的突破，對上一次錄得負資產個案僅得四宗。經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓表示，自去年中美貿易戰以來，香港的股市及樓市明顯受壓，樓市更於第三季起回調幅度加劇，令本港負資產個案重現。不過，值得留意的是，金管局公布的負資產數字，只涉及銀行提供的一按貸款，並不包括二按貸款，故現時所見的數字或未能反映全港負資產的個案。她指，去年首八個月的樓價升幅超出預期，不少發展商於推出一手新盤時，亦有提供高成數按揭計畫，借貸額可達到九成，甚至十成按揭，使用此類計畫的人士，亦成為負資產個案的高風險人士。現時香港樓市交投量雖回升，但樓價仍未見明顯升勢，相信今季的負資產新增個案將挑戰千宗，重回2016年首兩季的水平。



貿戰以來樓市受壓



中原按揭經紀董事總經理王美鳳估計，本港重現負資產主要涉及採用較高按揭成數的銀行職員以及少量剛上會選用九成按保貸款的個案，因樓價由高位平均下跌約一成，部分單位跌幅更達一成半，導致有關個案跌入負資產界線。她指，近期新盤帶動樓巿氣氛好轉，二手屋苑樓價在回落一成左右亦已見承接，首季樓價跌幅已見放緩，因此相信今季負資產數字即使增加，增幅只屬輕微。