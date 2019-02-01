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﻿滙豐最優惠利率維持不變

2019-02-01 列印
        美國聯儲局一如預期維持利率不變，滙豐銀行宣布該行最優惠利率不變，維持在目前5.125厘的水平。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變，5000元以下年利率為零厘，5000元或以上則為0.125厘。滙豐於去年9月在美國加息0.25厘後曾調整最優惠利率，當時加息0.125厘。

中銀香港亦宣布，港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為5.125厘及0.125厘。該行指，若客戶活期儲蓄存款每日戶口結餘為3000元及以上，年利率為0.125厘；若低於3000元，年利率為零厘。同時，該行推出優惠計畫，若活期儲蓄存款每日戶口結餘在100萬元或以上，可享額外年利率0.01%。
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