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﻿智能手機出貨量連降五季

2019-02-01 列印
        市場調研機構IDC發布去年第四季全球智能手機市場報告，按初步數據，季內智能手機出貨量為3.754億部，按年下跌4.9%，為連續第五個季度向下。以2018年全年計，出貨量14億部，按年跌4.1%，預期今年首季市場仍面對挑戰，2019年全年出貨量續下跌。

　　報告內又提到，去年第四季出貨量最多的手機廠商為三星電子，其次是蘋果公司，第三至五位分別是華為、OPPO及小米。兩大手機廠商季內出貨量一同下滑，三星出貨量7040萬部，按年跌5.5%；蘋果公司出貨量6840萬部，按年跌11.5%。2018年全年計算，三星及蘋果公司出貨量按年跌8%及3.2%，市佔率為20.8%及14.9%。華為、OPPO及小米出貨量按年增33.6%、32.2%及1.3%，市佔率為14.7%、8.7%及8.1%。
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