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﻿維達全年多賺4.6% 末期息減逾兩成

2019-02-01 列印
        維達國際（3331）昨日派發2018年全年業績，期內收入逾148億元，按年上升10.32%；淨利潤6.49億元，按年升4.56%；每股盈利0.544元，末期股息每股普通股0.14元，按年減少26.3%，連同中期息，全年派息0.2元。

由於2018年人民幣大幅貶值，該公司去年度匯兌虧損總額增至8050萬元，按年增達三倍，維達財務總監及公司秘書譚奕怡解釋，公司是以美元採購原材料木漿，故人民幣下行導致虧損擴大，好在虧損額只佔公司整體採購金額的千分之二，影響不大。她又說，2019年以來人民幣走勢有所回升，但鑑於中美貿易戰仍存在諸多不確定性，難料人民幣未來走勢。不過，她相信波動性不會較去年更大。
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