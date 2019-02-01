  • 2019年2月1日 星期五
  • 19º
  • 63%
熱門： 包致金姪女金多寶毛姐陀地床褥

日報新聞 > 財經

﻿九倉獲20億綠色貸款

2019-02-01 列印
        九龍倉集團（004）獲批首筆總值20億元的綠色貸款，將會用於旗下成都國際金融中心（IFS）的部份貸款作再融資。主席兼常務董事吳天海表示，保護環境是每家企業的責任，喜見中央政府及香港特區政府將環保理念推廣至金融界。

        該筆綠色貸款，是根據九倉所訂立的綠色貸款備忘錄，並由滙豐銀行批出，符合綠色貸款原則。九倉計劃把整筆綠色貸款，投資在已取得或將會取得綠色建築認證的商業項目上。

　　吳天海指出，成都IFS開業五周年，揉合了環保概念的設計，並已取得LEED（美國綠色建築協會認可的綠色建築標準）的現有建築物營運及保養鉑金級認證。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd