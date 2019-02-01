﻿中環IFC外望——A股公司蝕錢 餓死豬提「肉償」

話說A股上市公司雛鷹農牧（002477.SZ）發盈警，預計虧損29至33億元人民幣。蝕錢事少，該公司喺通告入面講明，由於資金緊張，令到飼料供應唔及時，導致公司養殖嘅生豬死亡率高過預期。諗起豬仔無嘢食餓到瞓低，真係覺得相當慘情。
出現咁嚴重嘅壞消息，股價當然冇運行，噚日仲一度接近跌停板，收市跌近7%。
其實雛鷹農牧一早已現出現問題，喺舊年11月，該公司仲提出過債務「肉償」方案，令市場震驚。
嗰時公司發出通告，話為咗解決2.71億元人民幣債務，提出用公司生產嘅火腿、生態肉禮盒等用嚟償付本金同利息，但就尚未進行交收。對於雛鷹農牧嘅債主嚟講，點樣處理數以億元的嘅火腿、生態肉禮盒，都係一個頭痛問題。
廣汽夥騰訊設移動出行平台
廣汽集團（2238）公佈，旗下中隆投資擬與騰訊（700），以及廣州公交集團，和其他投資者共同設立移動出行項目平台公司，涉及投資總額10億元（人民幣，下同）。
中隆投資、騰訊及廣州公交集團，分別持股35%、25%及10%，其他投資者合計持股20%，另外預留10%股權用於員工股權激勵。
另外，旗下廣汽商貿擬與廣州公交集團，以及移動出行項目平台公司，按照45%、45%及10%的持股比例，共同出資設立汽車服務公司，涉及投資總額5.2億元。
高瞻