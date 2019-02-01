﻿中環IFC外望——A股公司蝕錢 餓死豬提「肉償」

泰國西部叻丕府一名四十三歲馬拉松選手，本月二十日參加比賽中途發現了一隻走失的小狗，隨後她抱着牠跑到了十九英里（大約三十點五七千米）外的終點，並且收養了牠。 據悉，四十三歲的凱吉拉（Khemjira Klongsanun）在泰國西部參加馬拉松比賽跑到七英里左右時，注意到其他跑手正在躲避一隻髒兮兮的小狗。但是愛心爆棚的凱吉拉放慢了自己的腳步，跪在路邊，溫柔地把顫抖的小狗哄到自己身邊，並且將牠抱起。 由於附近沒有民居，也沒有遊客，凱吉拉意識到這隻小狗可能是迷路或被遺棄了，她擔心小狗會被參賽者踩傷，又或者繼續在荒野中掙扎求生。於是凱吉拉抱起小狗，一手抱着牠，一邊繼續完成賽事。結果，...

2019-02-01