﻿傳美限期後暫不對華加徵關稅 美股回吐 杜指挫287點

農曆新年假期完結，港股今日復市，由於港股上月表現回勇，假期前港股亦造好，豬年首個交易日港股有望承接此前升勢，紅盤高收，扭轉過去3年農曆年假後首日下跌的情況。市場人士對港股短期表現仍樂觀，料恒指有機會進一步升至250天線（28424點），見28400至28500點。不過，歐盟委員會發表的經濟展望取態悲觀，美股杜指周四早段曾下跌198點，令到豬年紅盤能否高收，仍有不明朗因素。



美國媒體CNBC引述華府及外部消息人士稱，總統特朗普與中國國家主席習近平「極不可能」在中美貿談的三月一日限期前再會面，但美對華貨品加徵的一成關稅即使在限期過後仍很可能維持，暫不會提高至25%。



較早前，白宮經濟顧問庫德洛亦指，中美要達成貿易協議，仍差「一段頗遠的距離」。



回顧過往12年後恒指首日表現，6次紅盤高收，6次紅盤低收，表現參半。其中升幅最多的一次是2009年假後首個交易日，升4.58%或575點，收報13154點，該年為牛年；而表現最差是2016年，猴年首個交易日跌742點或3.85%，收報18545點。



港股紅盤開市有暗湧



最近3年恒指假後首日表現均「麻麻」，2016年下跌3.85%，2017年及2018年（雞年及狗年）同樣是以低收作結，但跌幅較少，分別跌0.18%及0.78%。而上一個豬年，即2007年，假後首日升83點或0.41%，收報20651點。



歐盟發表悲觀預測



美聯儲局前主席耶倫周三「放鴿」，稱聯儲局未來有可能減息。歐洲央行周四發表經濟報告，指歐羅區經濟數據意外地不及預期，去年第四季經濟增長溫和，而未來央行有需要維持刺激性的貨幣政策，以帶動通脹向上。此外，歐盟委員會及英倫銀行分別下調今明兩年歐羅區及英國經濟增長預測。消息公佈後，三大歐股指數偏軟。



英國富時指數昨晚中段跌0.4%，法國CAC指數跌近1%，而德國DAX指數在中段更跌1.7%。



承接歐股跌勢，美股杜指周四早段曾下挫198點，見15191；納指和標指分別跌1.05%和0.89%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25103點，跌287點；納斯達克指數報7266點，跌109點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.70港元，較香港收市價跌0.25港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見344.84港元，較香港收市價跌2.76港元；港股ADR折合恒指報27795點，跌194點。



第一上海首席策略師葉尚志認為，港股勢頭仍好，美聯儲局的鴿派言論及中美貿易談判有進展均利好股市，雖然港股短期升幅多，已連升5周，但消息層面正面，預計港股短期穩中向好，有望升至250天線，見28400至28500點。