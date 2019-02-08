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﻿耶倫：儲局有機會帶頭減息

2019-02-08 列印
        美國聯儲局前主席耶倫昨日接受美國CNBC訪問時表示，中國近期的經濟數據持續疲弱，歐洲的經濟數據表現亦差過預期，認為若全球經濟增長確實轉弱，並影響到美國經濟，聯儲局下一步有可能掉頭減息。但耶倫補充，美國經濟目前仍維持強勁，聯儲局繼續加息並非完全不可能。

　　耶倫指出，受惠工資上升推動消費需求，美國經濟增長仍然強勁，預期今年美國經濟增長雖然低於去年的3%，但相信全年經濟仍然會保持穩健增長。

        此外，印度央行昨日意外減息0.25厘，將基準回購利率由6.5厘降至6.25厘。貨幣政策委員會亦一致同意，將貨幣政策立場由「緊縮」轉為「中性」。

  印度去年12月通脹放緩至2.2%，是18個月以來最低，低於印度央行中期通脹率達4%的目標。
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