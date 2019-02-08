力壓微軟亞馬遜 蘋果重登市值王寶座

蘋果公司周三收市報174.24美元，市值達8216億美元，力壓微軟及亞馬遜，相隔兩個月，重登美國最大市值公司的寶座。



以周三收市價計，蘋果周三微升0.03%，市值升至8215.9億美元，壓過微軟的8134.8億美元，再次成為美國市值最大的公司。緊隨其後是亞馬遜市值8057億美元，以及谷歌母公司Alphabet的7777.6億美元。



15年來首發盈警



蘋果上月初發出15年來首個盈警，料中國市場放緩致收入下跌，股價當日跌近一成報142.19美元，市值亦一度跌穿7000億美元，惟股價隨即見底，並跟隨大市逐步反彈逾兩成。至於上周發布的上季業績顯示，雖然iPhone銷售額差過預期 ，下跌15%至519億美元，但App Store、Apple Music等服務收入達108億美元，令純利維持約199億美元，每股盈利創新高的4.18美元，高於市場預期。



iPhone於中國劈價促銷



同時，內地媒體報道，各型號iPhone上月11日起在中國地區割價促銷，減幅均逾10%，截至月底，在電商蘇寧的銷量急增83%，天貓亦飆76%。



至於微軟盈利稍遜市場預期，因晶片供應短缺，拖累個人電腦的相關收入，並預料問題持續影響至今年上半年，雲計算收入增長亦見放緩，市值多次被亞馬遜爬頭。而亞馬遜純利雖勝預期，收入增長卻是三年最低，而且印度業務預料受當地法例影響，兩家公司股價近日均見反覆。



