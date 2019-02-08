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信達新藥獲批臨牀實驗

2019-02-08 列印
　　信達生物（1801）宣布，一款抗腫瘤免疫治療的新藥IBI-318，近日獲批進行臨牀實驗。信達指出，該款名為IBI-318的新藥，可針對死亡受體蛋白1（PD-1）及腫瘤相關抗原TAA，是一個未披露靶點的重組全人源抗程序性雙特異性抗體，用於標靶治療。

　　公司表示，目前 PD-1的單複製抗體單藥和聯合治療實體腫瘤，只適用部分患癌人士，而該藥可藉阻斷PD-1訊號轉遞，並增強免疫突觸形成，從而令更多患者接受此免疫療法。信達已獲中國國家藥品監督管理局批准，計畫在患者體內展開針對血液腫瘤及晚期實體瘤的臨牀試驗。

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