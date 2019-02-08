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歐羅區增長放緩 今年下調至1.3%

2019-02-08 列印
　　歐盟委員會發表經濟展望報告，下調今、明兩年歐羅區經濟增長預測，其中預料今年歐羅區經濟增長為1.3%，較去年11月的預測下調了0.6個百分點。報告指，歐羅區經濟增長動力放緩，主要受外圍因素如全球貿易增長放緩所影響，並警告英國脫歐和中國經濟增長放緩，可能會令歐羅區經濟前景進一步惡化。

　　委員會在報告中，預測今年歐羅區經濟增長為1.3%；明年經濟增長預測亦由之前的1.7%，下調至1.6%。

  其中，報告大幅下調意大利今年的經濟增長預測，由先前預測的1.2%，大降至僅增0.2%，指意大利政府的預算赤字目標爭拗，將影響該國經濟增長前景。

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