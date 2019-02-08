A股星輝分拆體育業 愛斯賓奴擬來港上市

據西班牙傳媒報道，西甲足球隊愛斯賓奴（Espanyol，內地譯作西班牙人）計劃來港上市，但未有確切時間表。持有愛斯賓奴球會的A股上市公司星輝娛樂，去年8月曾發通告表示，將會分拆體育業務來港上市，若成事，愛斯賓奴球會將會成為首支來港上市的西甲勁旅。



西班牙多間傳媒報道稱，愛斯賓奴可能很快就會成為首間在中國地區上市的西班牙足球俱樂部，愛斯賓奴方面為此已經籌劃了幾個月的時間。去年年底，上市前的準備工作基本完成，愛斯賓奴可能會在今年第一季度獲准登陸港交所（388）。



其實，愛斯賓奴的控股公司、在深交所創業板上市的星輝娛樂，在去年8月曾發通告指出，董事局同意分拆公司體育業務在香港、西班牙的海外業務相關經營實體在聯交所上市，具體包括星輝體育（香港）及皇家西班牙人足球俱樂部（即「愛斯賓奴球會」）；有關分拆需要取得廣東省人民政府的同意及中證監的批准，該公司預計完成分拆上市的時間為2019年第一季度。董事局認為，分拆上市有利於為公司股東創造更大價值，具體為有利於體育業務擴展並獲得持續資金支持，及讓公司所持股權享有較高的估值溢價，亦有利於進一步提高知名度及決策效率。



最終持股達99.35%



2015年，星輝娛樂宣佈以不超過6434.8萬歐羅的價格，收購並增資愛斯賓奴球會，取得超過50.1%的股權，並承接對其不超過4100萬歐羅的融資擔保。收購愛斯賓奴球會後，星輝娛樂的子公司又繼續增資該俱樂部，累計投資額合計1.02億歐羅，最終持股達99.35%。星輝娛樂董事長陳雁升同時亦是愛斯賓奴球會的董事局主席。



