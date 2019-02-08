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鐵塔禁售期屆滿　或步小米後塵捱沽

2019-02-08 列印
　　中國鐵塔（788）於去年8月8日掛牌，上市已半年，禁售期於今日屆滿。該股近期因5G概念而強勢，股價屢創上市新高，但有分析認為該股有機會步小米集團（1810）後塵，在禁售期結束後遭大戶減持，而令其股價受壓。由於短期累升幅度大，加上有被大戶沽貨的風險，其股價創1.76元新高後已有所回吐。

　　中國鐵塔上市時引入10名基礎投資者，當中包括基金公司高瓴資本、阿里巴巴旗下淘寶中國、中國石油天然氣集團（857）旗下的中石油資本、工行（1398）理財策劃代理及上汽集團等，10名基礎投資者合共持有約88億股中國鐵塔H股。

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