  • 2019年2月8日 星期五
  • 25º
  • 76%
熱門： 車公豬年噴轆陳冠希許願樹

日報新聞 > 財經

創板新股「圍飛」　上市後仍可操作

2019-02-08 列印
　　以往創業板新股全配售上市，經常出現掛牌首日暴升以倍計的驚人場面，其後證監會出招，要求創業板新股必須安排公開發售，不能全配售上市，以打擊「圍飛」操作。不過，最近有創業板半新股上市不久，便宣告股權高度集中。市場人士認為，這反映即使引入公開發售機制，亦未必可確保股權分散，相關股份仍會出現股價大幅波動的風險。

        Hon Corporation （8259）上市短短兩個多月，便遭證監會發出股權高度集中的報告。當時證監會指出，曾就Hon的股份分佈進行查訊，截至今年1月15日，有10名股東合共持有18.5%股權，而大股東持75%股權，即合共持有93.5%股權。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd