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外圍局勢不穩 港股紅盤低收

2019-02-09 列印
■恒指豬年未能紅盤高收，收市跌43點。
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　　港股在豬年首個交易日未能紅盤高收，特朗普稱，「習特會」未能在3月1日中美貿易談判限期屆滿前舉行，加上歐盟下調歐羅區今明兩年經濟增長預測，市場對經濟前景轉趨悲觀。恒指一度急挫456點，惟10天線（27626）有支持，最終收復大部份失地，收市跌43點，報27946點。本周僅有一日半交易，累計微升15點。

　　恒指跟隨外圍向下，紅盤低開282點，見27708點，其後急挫至全日低位，大跌456點，見27534點，稍為插穿10天線。然而低位出現買盤趁低吸納，恒指跌幅收窄，更一度拗腰倒升18點，見28008點，重上二萬八，但關口阻力甚大，收市跌43點，報27946點；國指則跌79點，報10956點，大市成交金額812億元。

手機孖寶友邦撐市

　　藍籌手機孖寶回勇，舜宇（2382）收彈3.7%，報80.9元；狗年表現最差藍籌的瑞聲（2018）則升3%，收報48.4元。其他藍籌股方面，友邦（1299）支撐大市，升2.2%，報74.05元；騰訊（700）跌0.6%，收報345.6元；滙控（005）下滑0.2%，收報65.85元；萬洲國際（288）收挫3.1%，報6.79元，為表現最差藍籌。

　　5G概念股跑出，京信通信（2342）收升7.3%，報1.91元；中通服（552）收揚5%，報7.82元；禁售期結束的中國鐵塔（788）逆市升1.3%，報1.62元；摩比（947）收升0.8%，報1.27元。

鐵塔解禁逆市升1.3%

　　訊匯證券行政總裁沈振盈，以玄學角度分析豬年港股表現，他表示恒指上半年將持續淡勢，於新曆三月、四月或七月將見年內低位，直至大市於立秋（新曆8月8日）過後才會轉勢，重回升浪。

　　沈振盈續指，鑑於近期利好消息已完全消化及反映，恒指短期反彈浪差不多完結，相信28000至28400點已為高位，其後大市或出現調整。

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