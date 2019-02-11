﻿年利率最高達1.375厘 滙豐搶閘加存款息吸客

豬年伊始，本地龍頭銀行滙豐率先加息搶存款，所有新客首三個月的儲蓄利率在0.125厘之上，按存款額分級額外增加存息，年利率最高可達1.375厘，屬全城最高。若攞盡優惠，期內維持日均儲蓄總額達100萬元計，三個月一共可賺息2750元。三個月後，儲蓄利率將回復至0.125厘。



滙豐宣佈由今日起，全新個人客戶在開戶首三個月，其儲蓄利率在0.125厘上，按存款額多少額外增加存息。首20萬元額外加存息0.25厘以達至0.375厘；其後30萬元加一厘以達至1.125厘；其後50萬至100萬元則加1.25厘以達至1.375厘，適用於滙豐尚玉、卓越理財、運籌理財及個人綜合理財戶口。



三個月可賺息達2750元



比起目前儲蓄利率普遍僅0.125厘，或個別中小行的0.25厘，滙豐今次儲蓄年利率最高達1.375厘，冠絕全城。以100萬元的存款計，在首三個月，首20萬元共可賺息近190元；其後30萬可賺約850元；另外的50萬元可獲利息1700多元，即合共「穩袋」2750元的利息。但要留意，客戶在開戶首三個月後，儲蓄利率將回復至0.125厘，利率優惠期至六月三十日完結。



滙豐力爭高端新客



資深銀行家、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔表示，滙豐在年初搶先推該優惠，既有助增加存款基礎，而且儲蓄利率按存款額劃分，大額客戶享有更高存息，力爭高端新客。在新客戶開戶時，前線可以同時尋找潛在有財富管理需要的客戶，能夠一併催谷財富管理業務。陳鳳翔又分析，虛擬銀行料最快今年首季獲發牌，屆時或令存款競爭更白熱化。雖然滙豐和中銀等大行在存款基礎上有一定優勢，但不排除傳統銀行提前作部署，預先增加存款基礎。



滙豐自年初以來，在搶高端大客或吸取存款方面顯得相當進取，該行於上月為其入場門檻780萬元的「滙豐尚玉」客戶，提供港元定期存款優惠，三個月及六個月存息分別為2.2厘和2.4厘。該優惠已於上月底完結，滙豐今次緊接再推出的優惠不單止面向所有的新客戶，而且屬於活期存息優惠，毋須在期內鎖死資金，較之前更具競爭力。