﻿聚焦A股表現北水歸位 港股本周料橫行整固

內地農曆新年長假期結束，A股今天將復市，北水歸位。環球股市上月出現反彈，恒指也連升六周，累升超過8%。港股能否保持1月升勢，一定程度上視乎A股能否助力。惟春節假期前，A股出現業績爆雷潮，不少公司發盈警，股票跌停。



市場人士指，A股在長假後的表現，要視乎市場是否已消化爆雷潮的負面消息，以及經濟數據是否向好；預料港股本周有較大機會出現整固，27300點是重要支持位。



27300點成重要支持位



按照近15年來的數據顯示，滬指在春節後首個交易日上漲7次、下跌8次，上漲概率為46.67%；春節後5個交易日滬指上漲概率升至86.67%，10個交易日上漲概率達80%，20個交易日上漲概率達86.67%。 春節假期前，業績爆雷潮一定程度上影響了A股的投資氣氛，第一上海首席策略師葉尚志指，今天A股復市，需留意市場是否已消化了企業盈警的負面消息，另外可關注本周內地公佈的PPI（生產者物價指數）、CPI（消費者物價指數）等經濟數據。



中美貿易戰仍是困擾股票市場的關鍵因素。本周四、五，中美將舉行新一輪經貿高級別磋商。葉尚志表示，隨著雙方停火期限的逼近，市場緊張氣氛有機會轉濃，但目前雙方仍「有偈傾」，市場亦已做好談判期限延長的心理準備，因此對於雙方達成協議已「唔係咁逼切」。



上周五美股指數繼續反覆，杜指跌63點，報25106點，整周累升0.17%，已連升7周。港股ADR表現各異，騰訊（700）ADR折合港元計收報346.902元，較本港上周五收市價高0.375%；滙控（5）ADR收報65.49元，低0.55%。以港股ADR計算，恒指周今天僅高開6點，報27952點。



葉尚志認為，恒指在連升六周後，有很大機會迎來「升後整固」，也屬正常表現。他指，需留意在調整期間，恒指能否守住27300點的重要支撐位，若未有跌穿此位，港股後市將能保持較為穩定的走勢。