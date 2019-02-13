﻿特朗普：考慮延長中美貿談限期 杜指尾市勁升377點

美國貿易代表團抵達北京，市場對中美能達協議趨樂觀，美股開市向好，杜指上升315點報25368點，納指升99點報7405點。



美國總統特朗普表示，若果新一輪中美貿易談判能夠接近與北京達成協議，他將考慮把三月一日的談判限期推遲一點。但他稱自己不想看到限期押後。特朗普又表示，期望在某時刻能夠與中國國家主席習近平會面，以達成最終協議。



至於歐洲的英股，市場觀望首相文翠珊向國會提出的脫歐最新建議，窄幅上落。至於德國DAX股市則上升128點報11142點。



文翠珊再次呼籲國會支持其脫歐方案，支持英鎊低位輕微反彈報１.2888美元，英倫銀行行長卡尼則指，一旦達成脫歐協議，當地投資會顯著反彈。不過，投資界大鱷索羅斯警告，歐盟正面對內憂外患，要提防重蹈前蘇聯當年解體的覆轍。



索羅斯指下屆歐洲議會選舉將於今年5月底舉行，歐盟正面對民粹主義，預期「疑歐派」將有好表現，對歐盟前景帶來威脅。他認為歐洲議會制度已過時，而歐盟缺乏法律工具去制約成員國的紀律，恐會違反歐盟成立的原意，令歐洲政局極不明朗。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25430點，升377點；納斯達克指數收報7408點，升100點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見66.08港元，較香港收市價跌0.17港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見350.87港元，較香港收市價跌0.53港元。



觀望周四貿談 港股向好



第三輪中美貿易談判將於周四在北京展開，市場觀望貿談磋商進展，港股走勢反覆收造28171點，微升27點。港交所（388）獲摩根士丹利看好，將其目標價上調至340元，予「增持」評級，再加上大灣區規劃綱領下周出台，市場憧憬有股市加強融合互通的消息，刺激港交所股價漲4.22%收報252元。



大摩報告指出，預測中國將會成為淨資本流入國家，港交所可望受惠，料未來三年中港股票之互聯互通量將會持續上升，2021年規模會達到800億元，料港股日均成交額加上互聯互通計畫成交額，會由2018年的1290億元，增至2021年的1850億元，因而調升港交所目標價至340元。



此外，特首林鄭月娥昨日透露，國家下周將公佈大灣區發展綱領，令大灣區這個國家戰略發展項目進入新台階，投資市場相信會把本港定位為國際金融中心，大灣區內有望加強投資及股市互通與融合，方便吸引更多北水到港，令港交所表現亮麗，收市大升10.2元報252元，升幅達4.22%。



