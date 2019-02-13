非同權股三月起入摩 小米美團先升後回吐

非同權股終獲納入大摩MSCI指數！國際指數公司MSCI明晟昨日宣佈，將於3月起首次納入同股不同權股份，本港兩隻非同權股份小米集團（1810）及美團點評（3690）中選。



消息刺激兩股價雙雙創新高後一齊回吐，投資者好消息出貨，小米高見11.1元後隨即掉頭回落，全日收跌0.9%，報10.6元。美團亦先升3%，見64.2高位後回落，收市更跌4.1%，報59.85元。至於一直稱會研究是否納入同股不同權於本港兩大指數的恒指公司回應本報查詢指，暫時並無新進展。



MSCI昨日香港時間清晨公佈旗下指數成份股的季度檢討結果，MSCI全球標準指數系列共納入17隻股份，剔走1隻，當中MSCI中國指數新加入共12隻中國股份，包括本港兩隻非同權架構的港股—小米集團及美團點評，變動將於2月28日收市後生效。



受利好消息影響，小米股價周一曾升逾6%，預先反映市場憧憬，昨日正式獲MSCI納入，股價高開2.2%後更飆升至一個月高位11.1元，但其後有好消息出貨沽壓湧現，最低見10.54元，跌1.5%，收市跌0.9%，全日成交12.71億元。美團則持續過去升勢，高開2%後再創一個月新高至64.2元，升2.88%，但後勁同樣不繼，投資者獲利離場，全日低位見59.55元，跌4.57%，收跌4.09%，報59.85元，全日成交4.5億元。



兩大指數研納非同權股



另外，MSCI中國小型股指數剔出4隻股份，分別是粵海置地（124）、五礦地產（230）、非凡中國（8032）及雅士利國際（1230）。



是次為MSCI首次納入同股不同權架構的股份，而本港恒生指數公司旗下的恒指及國企指數一直對納入有關股份有所保留。恒指公司董事兼研究部主管黃偉雄早前指，對此事尚在研究中，暫未有定案，但會留意到事態發展。恒指公司昨日回應查詢指，暫未有新進展。



