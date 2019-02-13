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德信擬集資最多23億

2019-02-13 列印
　　浙江省房地產開發商德信中國已通過上市聆訊，由建銀國際擔任獨家保薦人。據外電引述消息人士透露，該公司最快本周四（14日）開始路演，計畫集資約2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。

　　截至去年11月底，該公司的土地儲備為693.39萬平方米，其中589.87萬平方米位於浙江.2017年的收入為65.54億元（人民幣，下同），按年跌6.1%；純利為8.39億元，按年升63.49%。而至去年9月底止九個月，純利為9.81億元，按年升3.2倍；收入為57.25億元，按年升86.02%。

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