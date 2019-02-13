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開雲集團純利大增逾倍

2019-02-13 列印
　　擁有意大利名牌Gucci等多個品牌的法國奢侈品巨頭開雲集團（Kering）公佈2018年全年業績，期內純利大增逾倍至37.1億歐羅（約328億港元），營業額則按年升26.3%至136.7億歐羅。集團首席財務官Jean-Marc Duplaix在電話訪問中表示，中國客戶的需求依舊「極具活力」，市場趨勢仍向好。

　　集團重點品牌Gucci在香水和高端珠寶領域的發展勢頭仍然具有動力，主席兼行政總裁Francois-Henri Pinault表示，去年集團在同業中表現突出，營業額按年有理想升幅；他表示，開雲準備以合理的價格把握併購機會，儘管集團希望避免競購戰，亦強調不需要透過收購來達至增長。以品牌分類，Gucci營業額年增33.4%，Saint Laurent營業額升16%，包括Balenciaga及Alexander McQueen的其他品牌營業額升近30%。

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