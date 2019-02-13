iPhone掀減價潮 XS勁劈2050元

蘋果公司iPhone減價潮終殺入香港，官方網站雖未見減價。不過，已有電訊商率先「劈價」。數碼通（215）網上商店推出優惠，其中iPhone XS 512GB減幅達2050元或17.67%，即以83折出售，令頂級iPhone XS 512GB售價跌破1萬元關，而iPhone XR部份顏色的價格亦下調一成半。



數碼通網上商店推出針對iPhone優惠，毋須上台都可以「平價」買機，iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR淨機價均有不同幅度的調整，減幅最大是iPhone XS 512GB，價格由11599元減至9549元，減價近18%。



電訊商率先「劈價」



此外，iPhone XR 黃色、珊瑚色及藍色均有較大折扣，64GB的售價由6499元減至5500元，256GB售價由7799元減至6590元，兩者的減幅分別為15.5%及15.37%.128GB亦減千元，由6899元減至5898元，即減14.51%。iPhone XS Max只有銀色512GB有優惠，由12499元減千元至11499元。



除數碼通外，目前只見中移香港iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR淨機價有優惠，惟減幅最大的iPhone XS Max 512GB僅減450元，其他型號的減幅由150元至350元不等。



上月蘋果公司公布截至去年12月29日止首季業績，其中iPhone銷售量下跌15%，大中華區表現尤其遜色，更拖累整體收入，集團行政總裁庫克首次承認iPhone定價偏高，並提到美國以外多個地區的售價將調整。



早前內地多個電商平台如蘇寧易購及天貓已經減價谷iPhone銷售，成效明顯；蘋果公司中國官網亦提供使用指定銀行信用戶可享24期免息分期付款的優惠。



