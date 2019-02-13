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鬥魚申美上市 最快次季掛牌

2019-02-13 列印
　　據外媒引述知情人士報道，騰訊（700）有份投資的遊戲直播平台鬥魚已經在美國提交上市申請，擬集資5億美元（約39億港元），預計最快今年第二季掛牌；美銀美林、摩根大通及摩根士丹利將負責安排鬥魚上市。

　　鬥魚的前身為生放送直播，於2014年更名為鬥魚，該平台以遊戲直播為主，目前亦包括體育、綜藝及娛樂等直播內容。去年市場一度盛傳鬥魚有意在香港上市，惟7月中下旬再有報道指鬥魚決定放棄在港上市，並轉向美國市場。

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