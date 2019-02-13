萬達百貨37店售予蘇寧易購

萬達集團再出售業務，萬達把會員數目逾400萬人的萬達百貨下屬37家百貨門店，售予蘇寧易購。蘇寧控股集團董事長張近東昨日宣佈，此次收購只包括萬達百貨，暫不涉及萬達商業旗下包括萬達廣場在內的其他資源。收購達成後，萬達將為蘇寧提供線下資源，而蘇寧則對萬達百貨進行數字化等供應鏈方面的改造。



雙方未公開此次收購的作價。張近東表示，蘇寧易購正式收購萬達百貨有限公司下屬全部百貨門店，構建線上線下、到店到手全場景的百貨零售業態。惟他未對外披露交易金額，僅指待項目交割完畢後，該公司將於2019年定期報告中及時披露。



萬達集團近來不斷「去地產化」，業內人士分析，此次出售萬達百貨，便是萬達去地產戰略中的重要一環。該人士認為，是次的交易或對兩家公司都有益，因為萬達可獲得出售萬達百貨的資金，對蘇寧而言，萬達百貨可成為其獲取線下流量入口的重要戰略組成，蘇寧的零售版圖則進一步擴大。



