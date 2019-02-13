﻿中環IFC外望——AXA老總包湯圓過情人節

仲有一日就係情人節，AXA安盛香港及澳門行政總裁白禮恒（見圖）親手學搓湯圓，實行過一個中式情人節。嚟自法國嘅白禮恒着住唐裝外套，喺大廚教路下，包湯圓時仲信心滿滿話「I Know I Can」，切合番AXA安盛噚日公佈嘅全新品牌口號「Know You Can」，相當識為公司宣傳。



但可能因為係第一次包湯圓，白禮恒起初都有少少「甩碌」，湯圓皮包唔住個餡。不過，白禮恒再接再厲，都成功包出一粒圓碌碌嘅湯圓。他話囡囡好鍾意煮嘢食，唔知白禮恒今次學識包湯圓後，會唔會番去教吓囡囡呢？



講番AXA安盛今次用「Know You Can」做全新嘅品牌口號，白禮恒解釋係代表AXA安盛對客戶嘅決心，要從「理賠角色」演變成客戶嘅「夥伴」，仲有三大策略方向：提供創新保險方案、使客戶體驗更人性化及增強營銷網絡。



AXA安盛為咗宣傳「Know You Can」，仲請咗網球明星「細威」莎蓮娜威廉絲擔任AXA安盛品牌形象大使，並且已經拍咗一輯廣告，已經有得睇喇！



騰訊4000員工排隊逗利是



每逢大年初八，就係騰訊（700）開工逗利是時間，近4000名騰訊員工大軍，噚日朝早起喺騰訊深圳濱海大廈排隊，同老闆馬化騰逗利是，場面十分「墟冚」。



有內地傳媒報道，濱海大廈自噚日凌晨三點已經有人潮出現，去到八時半更排滿逗利是大軍，員工喺東廣場拼出大型「福」字，場面熱鬧。排頭位嘅年輕女員工更加話，喺周一夜晚八時已經嚟排隊，務求拎個「好意頭」。



據騰訊負責人介紹，今年線下和線上都會派利是，利是金額介乎20至100蚊人民幣，同時，騰訊會通過微信、QQ向每位員工派發200蚊嘅開工利是，外加內含18顆金沙嘅黃金紅包，係騰訊金融科技線嘅產品。



高瞻