﻿憧憬北京貿談結果 美股續造好升131點

美國總統特朗普表示，若中美貿易磋商取得良好進展，考慮把原定三月一日調高中國商品入口關稅率限期延長一段時間，加上市場憧憬中美達成貿易協議，刺激中港股市急漲。美股當晚亦對正在北京貿易談判持續保持樂觀，加上特朗普指出，聯邦政府不會再度停擺，利好大市投資氣氛。美股早段上揚，杜指升逾百點，報25604點，納指則升29點，報7444點。



特朗普表示，將考慮把原定三月一日調高中國商品入口關稅率之限期延長一段時間，加上市場憧憬中美達成貿易協議，刺激中港股市急漲，其中滬綜指突破2700點關，恒指亦一舉抽穿俗稱牛熊分界線250天線（28351），收報28497點，飆326點，創六個月以來收市新高，三日累彈551點，成交金額增至1210億元，為兩個月以來最多。對於港股升穿牛熊分界線是否代表牛市重臨，證券界多認為不能靠單一數據斷定，但短期走勢偏好。



中美北京貿易談判進入第3日，美國財長努欽和美國貿易代表萊特希澤將在周四參加高級別會談。JFD Brokers高級市場分析表示，市場參與者密切關注中美貿易談判的進展，尤其周四及周五雙方將進行高級別談判。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報二五五五七點，升一百三十一點；納斯達克指數報七四四二點，升二十七點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見六十六點五四港元，較香港收市價零點五六港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見三百四十三點七九港元，較香港收市價四點○一港元。



港股曾升抵250天線



特朗普昨日在政府會議召開前就美國兩黨初步達成協議避免政府再次關門向媒體表示，對兩黨達成的協議並不滿意，並拒絕公開承諾將簽署該協議。儘管特朗普對兩黨初步達成的協議表達不滿，但他幾乎排除了政府再次停擺的可能。



承接外圍造好，恒指高開後一舉突破250天線，藍籌金融股支撐大市，港交所（388）續揚，創八個月新高，收市升2.7%百分報258.8元；滙控（005）收市升1.28%報67.1元；友邦（1299）股價破頂，並以最高位收市，收升2%報74.5元，三股合力推高恒指113點。相反，騰訊（700）逆市下滑，收市跌1%報347.8元，為表現最差藍籌股。內地股市連升五個交易日，升幅顯著，其中滬綜指重上2700關，收報2721點，漲1.8%；深成指數收報8171點，升2%。



手機及通訊設備股向上，舜宇（2382）收升5.8%報93.35元（舜宇收市後發盈警）；瑞聲（2018）收飆11%報56.2元，包辦表現最佳的藍籌頭兩位。