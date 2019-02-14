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﻿人行再發兩百億票據

2019-02-14 列印
  人民銀行昨天宣佈在港發行200億元（人民幣，下同）的央行票據，年期為3個月期和1年期，中標利率分別為2.45厘和2.8厘，較上次央行票據利率回落了134和140基點。財資界人士表示，人行再發央行票據，未見對離岸市場流動性造成太大影響，對支持人民幣匯價作用不大，人民幣仍主要受中美貿易談判的去向左右。

　　人行今次發行3個月期和1年期央行票據，各100億元，兩種年期的央行票據均錄得逾6倍的認購倍數。

　　在岸人民幣（CNY）昨日官方收市升214點子，報6.7596；離岸人民幣（CNH）早段曾升過百點子，見6.75水平，但其後升幅收窄，在6.77水平徘徊。

        華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，人行發行央行票據，但離岸人民幣拆息昨日並沒有特別變化，對離岸市場流動性的影響不是太大。
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