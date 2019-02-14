手機攝像毛利率下降 舜宇預警盈利倒退15%

全球手機市場放緩，除了手機廠商之外，零件供應商的業務亦難免受到影響，舜宇光學（2382）於昨日收市後發盈警，受去年人民幣貶值導致錄外匯虧損，以及手機攝像模組業務毛利率下降拖累，該集團預計去年股東應佔溢利按年倒退12%至15%。手機設備股昨日帶動股市飆升，舜宇股價昨日升5.3%，收報93.35元，以上愈低位58.55元計，累升近六成。



舜宇光學預期2018年的股東應佔溢利介乎24.7億元（人民幣，下同）至25.5億元，即較2017年的盈利29.02億元減少12%至15%。盈利按年倒退主要由於人民幣去年貶值，導致錄得外匯虧損淨額約3.8億元，其中未變現外匯虧損約2.8億元是由去年1月發行6億美元的債券造成。



三因素導致毛利減少



此外，三大因素令手機攝像模組業務毛利率下降，並導致去年的毛利按年減少。一是新廠房的利用率尚在進一步提高；二是人民幣貶值導致材料成本增加；三是該業務處於產線流程優化及自動化水準提高的過程，故影響了生產效率，導致生產成本增加。



不過，舜宇董事會認為，隨著今年新廠房的利用率提高、該業務的產線流程優化及自動化水準進一步提高，生產效率將上升，生產成本將減少，董事會對主要業務的前景保持樂觀。



舜宇同時公佈今年1月份的出貨量數據，期內手機鏡頭出貨量為8149.1萬件，按年增58.4%，按月增7.5%；車載鏡頭出貨量按年及按月分別增29.6%及7.2%。其他鏡頭出貨量按年增13.6%，按月跌38.8%；玻璃球面鏡片出貨量按年及按月分別下跌12.5%及28%。



光電產品方面，手機攝像模組1月出貨量按年及按月分別增26.7%及一成，至3663.8萬件，因在內地智能手機市場的份額上升。其他光電產品出貨量按年及按月增6.53倍及3.84倍，主要由於結構光和飛行時間的3D產品出貨有所增加。



