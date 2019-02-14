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融創中國發八億美元債

2019-02-14 列印
　　內房股又進入發債集資小高峰。融創中國（1918）昨日公告，擬發行於2022年到期的8億（美元，下同）優先票據，票息率為7.875%。同時，世茂房地產（813）亦宣佈，擬發行美元優先票據，但金額未定。據初步統計，僅在今年2月春節前後，內房發債總額已超過18.5億元，發債目的均為「借新還舊」。

　　融創中國公告顯示，融創此次發行的票據將自2月15日起計息，每半年付息一次。該票據已獲得於新加坡證交所上市及報價的原則性批准。此外，多家房企也正計劃發行美元債，世茂房地產日前贖回5.5億元優先票據，昨日又公告，建議發行一筆美元票據，交易同樣在新加坡舉行，惟本金額和票息率未定。

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