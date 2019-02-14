凱知樂力擴中港專賣店網絡

對於內地消費增長放緩，洪誠明指玩具行業仍向良性發展，銷售額按年有雙位數增長，但認為消費需求趨於理性，價錢需更有誠意。他透露，LEGO今年會推出更多價格較低、設計較簡單的產品，並減低價位介乎7000元、甚至過萬元的產品佔比，向消費者提供更多親民選擇，冀擴闊客源。
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對於內地消費增長放緩，洪誠明指玩具行業仍向良性發展，銷售額按年有雙位數增長，但認為消費需求趨於理性，價錢需更有誠意。他透露，LEGO今年會推出更多價格較低、設計較簡單的產品，並減低價位介乎7000元、甚至過萬元的產品佔比，向消費者提供更多親民選擇，冀擴闊客源。
下月開放社區設施惹劣評 東區文化廣場 億元醜白象
前特首梁振英二○一三年首份《施政報告》提出向十八區各撥一億元，推動地區重點項目，東區區議會決定興建一個文化廣場。經數年建造，東區文化廣場接近竣工，引起居民品評。有區內居民指表演台外形不美觀，廣場沒有上...
2019-02-14
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美財長貿易代表提前抵京 特朗普：可推遲貿戰停火期
中美後日起將展開一連兩天的部長級貿易談判，美國貿易談判代表萊特希澤及財長努欽前日提前抵達北京。努欽表示期待即將舉行的美中高級別貿易談判。同日稍早時抵達的萊特希澤在下榻飯店時則並未回答記者的詢問。美國總...
2019-02-14
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料將被判終身監禁 墨國大毒梟古茲曼十罪成
經過三個月審訊後，綽號「矮子」的墨西哥大毒梟古茲曼（Joaquin Guzman）周二在紐約東區聯邦地方法院內被裁定十項罪名全部成立。法官另定日期判刑。在目前的量刑機制下，古茲曼將會被判終身監禁，意味着他會在獄中度過餘生，相信不會有假釋的機會。辯方律師表明會提出上訴。 六十一歲的古茲曼於二〇一五年在墨西哥逃獄，翌年一月在墨西哥被捕，前年被引渡到美國受審，被控以販賣海洛英和可卡因、非法擁有武器和洗黑錢等罪名。陪審團閉門商議了六天後，裁定他十項控罪全部成立。 雖然古茲曼面臨監禁，但分析家相信，他以前領導的龐大販毒組織Sinaloa仍然活躍及從事販毒勾當，不會因為古茲曼受到法律制...
2019-02-14
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屋苑再錄議價成交
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島8座高層B室，面積811方呎，屬3房1套另設工人房間隔，以1430萬沽出，每呎造價約1.8萬。據了解，原業主於10年1月以約776萬購入，帳面獲利約654萬...
2019-02-14
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憧憬北京貿談結果 美股續造好升131點
美國總統特朗普表示，若中美貿易磋商取得良好進展，考慮把原定三月一日調高中國商品入口關稅率限期延長一段時間，加上市場憧憬中美達成貿易協議，刺激中港股市急漲。美股當晚亦對正在北京貿易談判持續保持樂觀，加上...
2019-02-14
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藍獅知恥誓斬「馬」 守護沙尼
車路士上場英超作客慘吞曼城六蛋，同時敲響領隊沙尼帥位的警號，今晚歐霸三十二強首回合作客瑞典傳統勁旅馬模不容再失。幸而，藍獅今季歐戰演出穩定，趁對手仍未開咧，不妨博客軍反彈，直取讓球主客和讓一球「客勝」。（Now643、有線616、656台周五凌晨4:00直播） 上仗慘敗後，車路士不同賽事客戰已四連敗，而且狂失十三球兼顆粒無收。有傳球隊在二月餘下賽事再有閃失，管理層將解僱沙尼，並委任助教蘇拿執教至季尾，但翼鋒夏薩特和中場尼高路簡迪率先挺身護帥，可見士氣並不差，其中後者揚言︰「球員都努力執行沙尼要求的戰術，現在必須更加把勁，務求令球隊立即重上正軌。」 今季歐霸交足貨 藍...
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雙Turbo+四驅 T6 Transporter R型爆上位
福士T6 Transporter R頂級新版賣點除了搭載高性能Bi-turbo柴油引擎，還加上同級獨有4Motion四驅系統，配合雙色車身、ABT包圍、18吋軨等，跑格非凡。 文：彭志揚圖：Willi...
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行桃花陣召喚真命天子 45歲陳煒豬年想嗒小鮮肉
單身7年，踏入豬年桃花盛放，45歲陳煒（煒哥）決定放「筍盤」！放盤前坐言起行要做好三件事。先搵老師學花藝，從而增加內涵及藝術修養；其次唔再逞強，學識溫柔地請男人幫吓手。最後係努力賺錢，只要有充足彈藥，...
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社論——社區新建設 忌大而無當
由前特首梁振英於一三年《施政報告》提出的一區一億元構思，旨在撥款支援各區區議會推動社區重點項目。數年下來，部份地區動用一億元加建的設施，開始成形，其中筲箕灣東區文化廣場預計在下月三日落成，但仍未投入使用，引起居民議論。有人覺得設計不美觀，這一點見仁見智，但有居民質疑廣場不加設上蓋，擔心日後在廣場上看表演時，日曬雨淋，就值得關注。 東區文化廣場選址近譚公廟，施工幾年後，上址建有一個大型有蓋表演台，對面為一個有蓋露天劇場，兩者中間是一個露天大廣場，兩旁分別有行人徑和小型涼亭，有關建築物接近完工，引起居民評頭品足。 有人認為大型有蓋表演台設計簡陋，並不美觀，與相距不遠的譚公廟格格...
2019-02-14
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順理成章——雷神被罰非偶然
筆者一月初時曾在本欄指出，早前莫雷拉不時有過勇舉動，像元旦日策騎「奔馳寶馬」的一場，干擾他駒的程度已足被罰，只是競賽小組網開一面而已。而這類鏡頭已接二連三出現，筆者當日更強調莫雷拉如不改善，敢言短期內勢必受罰。 果然沒有多久，莫雷拉便在一場四班泥地賽事中，因策騎「架勢」在直路上阻及「精壯神駿」而被罰停賽兩日。當時小組指出，衡量罰則時已考慮到莫雷拉的良好策騎紀錄。誰知上述罰則還待執行時，莫雷拉在剛周日又一次不小心策騎，在當日第七場策騎「精算閃擊」時阻及「大風暴」及「樂滿家」，以至再度被罰停賽兩日及罰款六萬元。莫雷拉接連因犯規被罰停賽，難免會打亂蔡約翰的部署。 幸好莫雷拉第二次...
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