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凱知樂力擴中港專賣店網絡

2019-02-14 列印
　　雖然中港新春零售表現欠佳，但無阻商家開店計劃。LEGO中港代理商凱知樂（2122）助理行政總裁兼首席財務官洪誠明表示，今年將繼續擴大自家品牌Kidsland玩具專賣店及LEGO認證專門店的網絡，集團現時在內地及香港分別營運10間及4間LEGO專賣店，目標今年在內地加開9間，亦希望在香港加開1間專賣店，初步選址新界、佔地約2000至3000呎。

　　對於內地消費增長放緩，洪誠明指玩具行業仍向良性發展，銷售額按年有雙位數增長，但認為消費需求趨於理性，價錢需更有誠意。他透露，LEGO今年會推出更多價格較低、設計較簡單的產品，並減低價位介乎7000元、甚至過萬元的產品佔比，向消費者提供更多親民選擇，冀擴闊客源。

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